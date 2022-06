20 pct ng jeepney drivers sa NCR tumigil muna sa pamamasada

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Umabot na sa 20 porsiyento ng mga jeepney driver sa Metro Manila ang tumigil na sa pamamasada kasunod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo, ayon sa isang grupo.

“Ang tantya natin ay more or less nasa 20 percent na yung huminto,” ani PISTON national president Mody Floranda.

Kuwento ni Floranda, nasa P200-300 na lang ang naiuuwi ng mga drayber araw-araw sa kabila ng pamamasada nila nang halos 18 oras.

“Ngayon ay talagang yung tulungan ng pamilya, yung asawa ay naghahanap ng ibang kabuhayan, nakikilabada or yung iba naman ay nagluluto ng barbecue, mga ulam itininda sa mga kapitbahay para matulungan lamang yung kanyang asawa na drayber. Talagang hindi sasapat kasi yung kinikita ng mga drayber sa ngayon,” ayon sa kanya.

Hindi rin aniya masyadong nakatulong ang P1 dagdag pasahe sa mga jeep, ayon kay Floranda.

Pero dagdag niya, hindi lang presyo ng langis ang dahilan ng pagtigil ng ilang tsuper sa pamamasada.

“Dahil doon din sa ano din ng mga operator, dahil mataas din ang piyesa, yung maintenance ng kanilang mga jeep o yung kanilang mga UV, kaya’t hindi man nila gustuhin e talagang hindi nila pinagbibiyahe muna yung kanilang mga jeep dahil pagdating naman ng gabi rin e wala rin talagang mai-boundary yung dryaber.”

“Kaya ang nagiging tendensiya, yung mga bumibiyahe sa ngayon ay nagiging hati na lamang yung drayber at operator kung magkano yung labas doon sa krudo na natitira,” paliwanag niya.

Muling nanawagan si Floranda sa pamahalaan na suspendihin ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo.

--TeleRadyo, 21 June 2022