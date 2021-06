'Walk-in' sa vaccination sites sa Maynila, bawal na

Watch more in iWantTFC

Bawal na ang 'walk-in' sa mga vaccination site sa Maynila simula ngayong araw ng Lunes.

Ayon sa Manila Public Information Office, pupunta lang sa vaccination site ang magpapabakuna kapag nakatanggap ng text message na nagsasabi kung saan at anong oras ang kanyang vaccination slot.

Manila Covax ang magtetext sa mga residente at kailangang ipakita sa vaccination site ang mismong text message.

Bawal ang screenshot lang at kung na delete mo ang message, kailangan mong maghintay na lang sa susunod na schedule.

Ito ang unang beses na may scheduling system o appointment system sa vaccination ang lunsod ng Maynila. Nitong nakalipas na mga buwan, napakahaba ng pila palagi sa mga vaccination site at marami ang naabutan lagi ng cutoff. Ang ibang residente gabi o madaling araw pa lang pumipila para makasiguro na aabot sa cutoff.

Marami ang nagreklamo at nagtataka noon bakit walang appointment system ang Manila gaya sa ibang lungsod.

Nanindigan si Manila Mayor Isko Moreno noon na hindi muna nila ipinatupad ang appointment system dahil sa kakulangan ng bakuna at nabanggit niya rin noong isang linggo lang na kahit naman may appointment system sa iba ay humahaba pa rin ang pila.

Pero ngayon na unti-unti ng dumarating ang mga bakuna, nag-ayos na ang LGU ng bagong sistema. Bukod kasi sa mga bakuna mula sa national government, inaasahang darating sa Huwebes, June 24, ang 400,000 doses ng Sinovac vaccine na binili mismo ng Manila LGU.

Sa ngayon, may apat na mall sa Manila na may tig 2,500 doses. May 18 community sites sa iba't ibang paaralan naman na may tig-1,000 doses. Inaasahan na 28,000 na mga taga Maynila ang mababakunahan ngayong araw at di na kailangang pumila ng napakaaga.

ABS-CBN TeleRadyo, June 21, 2021