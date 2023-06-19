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Higit 20 naospital dahil sa ammonia leak sa Navotas

ABS-CBN News

Posted at Jun 20 2023 07:06 AM

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Nasa 23 residente ang isinugod sa ospital matapos makalanghap ng ammonia na tumagas mula sa compound ng isang cold storage sa Navotas nitong Lunes ng gabi. 

Ilang biktima ang nasugatan at nagpapagaling sa Tondo Medical Center at Navotas City Hospital. 

Ayon kay Navotas City Fire Marshal Supt. Jude Delos Reyes, dahil sa lakas ng pressure mula sa pipe kung saan nanggagaling ang ammonia, nagkaroon ng pagsabog na sinundan pa ng sunog na umabot sa ikatlong alarma.

Inaalam naman ng mga awtoridad kung may kinalaman sa ammonia leak ang pagkamatay ng isang binatilyo. 

May sakit sa dugo ang 16 taong gulang na binatilyo na isinugod sa ibang ospital dahil nahirapan umanong huminga. Kinumpirma ng kaanak na nasawi ito habang ginagamot sa ospital. 

— TeleRadyo, 20 Hunyo 2023 

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