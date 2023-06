Watch more on iWantTFC

Isang araw bago ihatid sa kaniyang huling hantungan, dinala sa Senado ang mga labi ni dating senador at Armed Forces of the Philippines chief of staff Rodolfo Biazon. Doon, muli siyang binigyang pugay at inalala ng mga nakasamang mambabatas. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 19 Hunyo 2023