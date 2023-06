Pola mayor, titiyakin ang kalinisan ng bayan mula sa oil spill

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Susuriin at kakausapin muna ni Pola, Oriental Mindoro Mayor Jennifer "Ina Alegre" Cruz ang mga opisyal ng barangay kung talagang nalinis na ang langis mula sa tumatagas na MT Princess Empress.

Ito ay kasunod ng pahayag ng Philippine Coast Guard na natapos na ang oil spill recovery operations mula sa lumubog na barko.

"Pinaiwan ko po yung kanilang pinapipirmahan sakin kasi hindi pa po natin naki-clear sa barangay officials and hindi pa po nati naki-clear yung ibang mangrove areas natin para sabihin na 100% na yung cleanup sa ating bayan," ani Cruz.

"I-che-check ko po muna lahat ito," paliwanag niya.

Ayon pa kay Cruz, nananatiling bawal ang pagliligo at pangingisda sa dagat ng Pola.

Hinihintay pa ng lokal na pamahalaan aniya ang ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at Department of Environment and Natural Resources (DENR).

--TeleRadyo, 19 June 2023