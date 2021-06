TINGNAN: Simbahan sa Caloocan City ginawang vaccination site

Watch more in iWantTFC

Sanib-pwersa ang mga pari at mga miyembro ng parokya ng St. Gabriel the Archangel sa Caloocan City para sa bakunahan kontra COVID-19. Ito ang unang simbahan ng Diocese of Caloocan na binuksan para gamiting vaccination site. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 18 Hunyo 2021