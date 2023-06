Pagwawasto sa kilos, pananalita ng ilang senador ipinanawagan

Watch more on iWantTFC

Magkasunod na nanawagan sina dating Senate President Franklin Drilon at dating Sen. Panfilo Lacson nitong mga nagdaang araw na maibalik ang tinatawag na decorum o tamang asal at pananalita sa Senado. Posible anilang maapektuhan ang kredibilidad ng institusyon at pagtingin ng publiko. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Linggo, 18 Hunyo 2023