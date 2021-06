Vaccination sites sa Baseco Compound pinilahan

Watch more in iWantTFC

Mahaba na ang pila sa dalawang paaralan sa Baseco Compound na ilan sa nagsisilbing vaccination sites ngayon sa lungsod ng Maynila ngayong Biyernes.

Sa Baseco, pinupuntahan ngayon ang Corazon Aquino Elementary School at Benigno Aquino Elementary School ng mga magpapabakuna na pasok sa A5 priority list.

Madaling araw pa lang, may pila na lalo’t tig-isanlibong doses lang ang nakalaan sa bawat vaccination site.

May ilan kasing na-cut off noong mga nakaraang araw.

Dahil marami na ang nakapila, malaking hamon ang pagpapatupad ng physical distancing.

Kanina, guard ng eskwelahan ang nagmamando sa pila kaya hirap silang ayusin ito at nagkakadikit-dikit ang mga tao.

Tumutulong na rin ngayon ang barangay at sinisigurong naka-face mask at face shield ang mga residente para papasukin sa loob.

Para sa mga maagang pumila, isang sakripisyo na kailangang gawin ang pagpila para sa bakuna para sa inaasam nilang proteksyon kontra-COVID-19.

"2:30 am andito na kami. Madilim pa, wlaang tao pero kinaya namin kasi kailangan lahat magpabakuna. Sacrifice talaga. Walang VIP ganun," ani Zyra Verastique, isang residente.

Dagdag ni Aijen Supnet: "March pa kami nagregister. Ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity na makapila. Sabi nila first come, first served. Kinakabahan pa rin kasi hindi pa rin sure kung makakapasok kasi ang daming pila ngayon so sana makaabot kami.”

ABS-CBN TeleRadyo, June 18, 2021