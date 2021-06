Bisikleta, cellphone alok ng DOLE sa bakunadong manggagawa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Magbibigay ng insentibo ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawang nakakumpleto na ng dalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

“Magstart itong incentives na ito sa July 1 para maengganyo ang ating mga workers na magpabakuna na,” sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Bello na nagpa-allocate na siya ng 2,000 bisikleta at cellphone para sa mga manggagawang naturukan ng bakuna kontra COVID-19.

“Pero, its not for him, hindi para sa kanya kasi ang programa na yan para sa mga informal sector. Ang mangyayari dyan kung ikaw ay worker, nabakunahan ka na, punta ka sa amin, you will tell us kung kanino namin ibibigay sa mga informal workers, let’s say meron kang kamag-anak na nagtitinda sa palengke, yun ang magiging benepisyaryo,” paliwanag niya.

Nagsimula na ang pagbabakuna sa mga economic frontliners sa ilalim ng A4 category.

Sa tala ng gobyerno nitong Linggo, umabot na sa 6.948 milyon ang naadminister na COVID-19 vaccine doses, kung saan nasa mga 1.89 milyon ang naibigay bilang second shot.

- TeleRadyo 18 Hunyo 2021