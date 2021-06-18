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Arroyo nakipagpulong sa Marcos siblings, Romualdez

ABS-CBN News

Posted at Jun 18 2021 08:43 PM

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Kinumpirma ni House Majority Leader Martin Romualdez na nakipagpulong siya at mga pinsang sina Sen. Imee Marcos at Bongbong Marcos kay dating Pang. Gloria Macapagal Arroyo noong Lunes. Ilang araw matapos nito, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportado niya ang pagkandidato ni Romualdez sa pagka-VP sa 2022. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Biyernes, 18 Hunyo 2021

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