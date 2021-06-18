Arroyo nakipagpulong sa Marcos siblings, Romualdez
ABS-CBN News
Posted at Jun 18 2021 08:43 PM
PatrolPh, Tagalog news, balita, TV Patrol, politika, Martin Romualdez, Sara Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, Imee Marcos, Gibo Teodoro, Rodrigo Duterte, halalan 2022, halalan2022, #halalan2022
- /video/news/06/18/21/pagpapaiksi-sa-quarantine-ng-vaccinated-balikbayans-pinag-aaralan
- /video/overseas/06/18/21/ilang-covid-19-restrictions-sa-north-america-europa-niluwagan-na
- /business/06/18/21/sitel-group-to-buy-sykes-in-215-billion-deal
- /news/06/18/21/mga-mall-naghahanda-na-para-sa-mga-sale-pakulo-habang-pandemya
- /news/06/18/21/antas-ng-covid-19-cases-sa-ncr-bumababa-kaso-sa-mga-rehiyon-tumataas