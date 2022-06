Cebu gov pumalag sa utos ng DILG tungkol sa mask ordinance

Watch more News on iWantTFC

Binigyan ng taning ng Department of the Interior and Local Government ang provincial government ng Cebu na bawiin ang ordinansa kaugnay sa optional na paggamit ng face mask sa labas. Pero pumalag ang gobernador ng Cebu. Nagpa-Patrol, Vilma Andales. TV Patrol, Biyernes, 17 Hunyo 2022.