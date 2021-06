MMDA: Number-coding scheme suspendido pa rin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Nananatiling suspendido ang number-coding scheme na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority habang pinaiiral ang general community quarantine with some restrictions nitong Miyerkoles, Hunyo 16, hanggang Hunyo 30.

"Number coding is still suspended kasi sa totoo lang, hindi pa tayo increase ng capacity as far as public transportation is concerned," ani MMDA EDSA traffic czar Col. Edison "Bong" Nebrija sa panayam sa "Sakto" Huwebes.

Pinapayagan ang pagbiyahe para sa essential goods at pagpasok sa mga establisimyento o aktibidad na pinayagan ng Inter-Agency Task Force na magbukas o mag-operate.

"Bigyan muna natin ng pagkakataon na makagamit ng kanilang sasakyan 'yong mga health workers, 'yong mga frontliners natin," ani Nebrija.

"At the same time, 'yong mga kakabukas lang na businesses, they need transport for their logistics, requirement to bring their goods to and from their businesses."

Base sa pinakahuling tala ng MMDA, umaabot na sa 380,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA araw-araw. Hindi na ito nalalayo sa 405,000 bago tumama ang pandemya at higit na mataas sa 260,000 na kapasidad ng EDSA.

Sinabi rin ni Nebrija na tinutugunan na nila ang reklamo ukol sa humahabang pila ng mga pasahero sa EDSA Carousel.

Paglilinaw niya, nasa 450 bus ang nabigyan na ng special permit.

"We're still trying to complete the whole stretch of the bus carousel kasi hanggang ngayon from Monumento to Kalayaan lang 'yan. We still have to finish that stretch up to Roxas Boulevard," aniya.

Aabot lang din sa 50 porsiyento o kalahati lang ng kapasidad ng bus ang pinapayagan sa ngayon kaya ang plano nila, siguruhing nag-o-operate nang maayos ang lahat ng bus, dagdag ni Nebrija.