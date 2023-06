Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Bakit nagtaas ng toll fees ang pamunuan ng North Luzon Expressway (NLEX)?

Paliwanag ng CEO at president ng Metro Pacific Tollways Corporation na si Rogelio "Babes" Singson, ang kakaarangkada lang na 11% toll hike ng NLEX ay nagsimula pa dapat noong 2012.

Aniya, may kontrata ang gobyerno at NLEX na magtaas ng singil sa toll fee kada dalawang taon. Kailangan umano ng kaunting adjustment sa toll fee para hindi naiipon at hindi nabibigla ang increase.

Giit ni Singson, kung hindi mababawi ng NLEX ang dagdag-singil ay posibleng mabaon sa utang ang kompanya. May choke points pa umano sa naturang expressway ngayon na binibigyan na ng prayoridad na maisaayos.

Hindi umano kakayanin ng gobyerno kung bibitawan ng private sector ang pag-o-operate ng NLEX.

Kahit naging epektibo na ang taas-singil ng toll sa NLEX simula Huwebes, may panawagang suspindehin muna ito.