MAYNILA — Natagpuang nakabaon sa isang bakanteng lote sa Caloocan City nitong Huwebes ng gabi ang labi ng isang 21-anyos na babae matapos umanong patayin ng kanyang nobyo.

Nasa loob ng subdivision sa Barangay 171, North Caloocan ang lote na pinuntahan ng mga pulis.

Ayon sa Quezon City Police District (QCPD) Station 3, nagtungo ang mga magulang ng biktima sa kanilang istasyon noong Huwebes kasama ang nobyo nito para ireport na nawawala ang kanilang anak.

Sabi ng magulang, umalis ang biktima sa kanilang bahay Linggo ng tanghali at hindi na umuwi.

Pagbukas ng mga kaanak sa social media account ng biktima, doon na nila nalaman na ang nobyo ang kasama nitong umalis noong Linggo.

Umamin ang suspek sa mga pulis na sinakal at pinatay niya ang biktima noong Linggo ng hapon at ibinaon ang mga labi kinabukasan sa bakanteng lote sa loob ng kanilang subdivision.

"Sobrang sakit. Masakit ho. Unang-una pamilya namin yan eh, bata pa eh. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari sa babae," sabi ng tiyuhin ng biktima na si Bruno Cabangunay.

"Di ko nga alam na mag-boyfriend sila eh. Nito lang huli nakita ko sa conversation. Nakikipaghiwalay na yung babae. Sinusundan niya, inii-stalk niya doon sa trabaho, ginugulo niya."

Agad namang nagsagawa ng search operation sa naturang lote ang Caloocan City police para hanapin ang biktima.

"Based on initial investigation na nakuha natin itong babae gusto nang humiwalay sa lalake so nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa masakal itong babae so no choice na siya wala siyang magawa kundi itago yung krimen na nagawa niya," sabi ni Police Maj. Jose Hizon, commander ng Caloocan City police substation 9.

Ayon pa sa suspek, nagawa niya ang krimen dahil sa matinding pagseselos.

"Kinokompronta ko po siya kasi may ka-chat na lalake. Tinulak ko po," sabi niya.

"Nagsisi po, natulog pa nga ako doon sa tabi niya."

Nilipat na ng QCPD ang kustodiya ng suspek sa Caloocan Police sub station 9 na humahawak sa kaso.

Iimbestigahan pa ang suspek na posibleng maharap sa kasong murder.