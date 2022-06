Watch more News on iWantTFC

MANILA — Nasa P5 dagdag pasahe sa lahat ng lugar o across the board ang hirit ng isang jeepney transport group sa Pangasinan sa harap ng halos walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo.

"Nakikipag-ugnayan din kami sa aming national partner sa NCR na kung saan 'yung ating request na fare increase na 5 pesos ay across the board na lang buo na 'yun," sabi ni Bernard Tuliao, presidente ng Alliance of United Transport Organization - Pangasinan, sa TeleRadyo ngayong Huwebes.

Aniya, dumulog na rin sila sa regional office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa Pangasinan para sa hirit na dagdag pasahe sa jeep, lalo't hindi kasi kasama ang Region 1 sa pisong dagdag pasahe na inaprubahan ng ahensiya.

"Kasi 'yung pagtaas ng piso hindi kasama ang Region 1 kaya kami nagtataka po."

Matatandaang Metro Manila, Central Luzon at Region 4 lang ang pinayagang magtaas ng P1 simula noong Hunyo 9.

Ngayong umaabot na sa P85 kada litro ang krudo sa probinsiya, ani Tuliao, nagha-half day na lang ang karamihan sa mga driver para hindi malugi.

"Sa ngayon ang operation dito sa Pangasinan karamihan umaga kasi doon malakas ang biyahe nila mga estudyante, 'yung iba mga pumupunta sa palengke. Pagdating ng mga 10 o'clock karamihan ay umuuwi na dahil malulugi na sila hanggang hapon kaya humihinto sila ng half day," aniya.

"'Yung mga operator-driver naman minsan tinutuloy hanggang hapon kasi operator naman sila pero pagdating sa driver talagang hinihinto ang biyahe nila kasi malulugi sila sa krudo," dagdag niya.

—TeleRadyo, Hunyo 16, 2022