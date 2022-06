Watch more News on iWantTFC

Matumal ang bentahan ngayon ng mga face mask sa Cebu province lalo't wala pa ring hulihan sa mga hindi nagsusuot nito sa mga pampublikong lugar. Sa harap naman ng pahayag ng Department of the Interior and Local Government, handa na ang Cebu provincial board na harapin ang ano mang posibleng kaso na isasampa sa kanila. Nagpa-Patrol, Annie Perez. TV Patrol, Huwebes. 16 Hunyo 2022