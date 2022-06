Watch more News on iWantTFC

Kasado na ang preparasyon ng Department of the Interior and Local Government para sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo 30. Ayon naman sa Philippine National Police, may mga naitalagang lugar sa Maynila kung saan papayagan ang mga gustong magsagawa ng kilos-protesta. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Huwebes, 16 Hunyo 2022