Mga opisyal sa Butuan City, nababahala sa bilis ng pagtaas ng kaso ng COVID

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ikinakabahala pa rin ng Butuan City ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar lalo na’t napupuno na ang mga ospital at nagkukulang din sila sa mga health workers.

Ayon kay City Administrator Rey Desiata, nitong nakaraang linggo ay umabot sila sa 70 cases per day.

“In the month of March, medyo mababa po kami, around 30 cases per day. Nung dumating yung summer time, April after Holy Week, doon nag-umpisa pag surge ng COVID cases,” pahayag ni Desiata.

Sinabi sa TeleRadyo ni Desiata na mayroon pagkakataon na pumalo ng higit 100 ang kanilang naitalang kaso sa isang araw.

Ayon sa kanya, ang pagtaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ay posibleng epekto umano sa presensiya ng variants tulad ng UK at South African variants.

“Sa amin, dalawang variant na po ang nag-eexist sa Butuan City kaya medyo mabilis yung transmission, at the same time, medyo may kaluwagan na rin ang mga tao kasi MGCQ kami galing, lumalabas ang mga tao, medyo kamptante na,” sabi niya.

Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng modified enhanced community quarantine ang lungsod hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo.



“Punong-puno po mga ospital. Mga COVID ward are really full. Meron pa tayong ICU bed for COVID. I think out of 16 we have in Butuan City, I think more than 10 na rin nagagamit, iilan na lang ang bakante. With the surge in cases, we only have a limited hospital beds catering to COVID kaya alarming din ang numerong nag-aadmit ng pasyente,” sabi niya.

Hindi rin aniya sila makapag-expand ng COVID beds dahil kinukulang din sila sa mga health workers na made-deploy dito.

Sa tala ng Butuan City Public Information Office nitong Martes, mayroon ng 5,384 na kabuuang kaso ng COVID-19 sa lungsod kung saan 909 dito ay active cases.

- TeleRadyo 16 Hunyo 2021