1 oras sa pila: Grupo nanawagan na padamihin ang bus sa EDSA Carousel

MAYNILA - Nanawagan ang isang grupo ng mga commuters na padamihin ang bus sa EDSA Carousel para maibsan ang dami ng mga pumipila rito.

Ayon kay Julius Danay, chairperson ng Commuters of the Philippines, bumibigat na ang trapiko sa EDSA at humahaba ang pila sa mga bus station.

"Unang solusyon diyan na puwedeng gawin ay padamihin ang supply," aniya sa panayam sa Teleradyo Miyerkoles.

"Kahit na sabihin mo na ang desenyo ng EDSA Carousel ay 550 buses, sa 550 na 'yon, divided by 2 pa 'yan kasi naka-limit tayo sa capacity given 'yong IATF measures."

Para kay Danay, isa ring urban transport planner, dapat hayaan ng gobyerno na bumiyahe sa EDSA ang mga lumang bus para suplementahan ang mga ruta na papuntang Ortigas at Ayala.

Dagdag niya, dumadami ngayon ang nagbibisikleta na lang dahil sa problema sa kakulangan ng masasakyan papasok sa trabaho.

"Sana huwag niyong damdamin 'yong mga reklamo ng mga commuters kasi hindi naman ito nais ng mga commuters na manggulo o manglait sa gobyerno. Kung tutuusin, ito ay isang constructive criticism," aniya.