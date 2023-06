Watch more on iWantTFC

Natapos na ang 7-taong pagtatago ng isang babaeng kabilang sa most wanted ng Baguio police matapos siyang arestuhin sa Barangay Sauyo, Quezon City noong Miyerkules.

Hinuli ng taga-Quezon City Police Culiat Station si Rosario Balicha, 37, sa bisa ng warrant para sa kasong syndicated estafa.

"May lumapit sa amin na mga informant kapitbahay lang din niya sa condo na sinabi na itong tao na ito na gumagamit ng ibang pangalan may warrant so naibigay naman sa amin ang pangalan nag-check kami sa e-warrant namin may lumabas nga," sabi ni Police Capt. Anthony Dacquel, hepe ng Station 14 Investigation Detective Management Unit (SIDMU).

Sa tagal ng pagtatago ni Balicha, ginamit na niya ang pangalang "Ysa Chin Villanueva" bilang medical receptionist.

Ilang taon nang naisampa ang kaso kay Balicha sa Baguio City na nag-ugat sa pang-iiscam umano sa mga nag-invest ng pera sa isang wellness company na pinagtatrabahuhan niya.

Malaki ang alok na tubo ng kompanya sa mga magpapasok ng pera, ayon sa pulis.

"Yung pangako nila is mga wellness program, mga wellness products so mag-invest ka ng pera then makatanggap ka ng tubo na 4 to 12 percent monthly depende daw sa income ng company. Kapag nag-invite ka pa ng ibang investor makakakuha ka pa rin ng balik din para sayo," sabi ni Dacquel.

Dagdag ng pulisya, umabot sa bilyong piso ang nai-scam ng kompanya mula sa investors, na karamihan ay taga-Benguet at mga karatig-lalawigan sa Cordillera, Ilocos, at Cagayan Valley.

Depensa naman ng suspek, biktima lang din siya at kahera lang siya ng kumpanya.

"Hindi po ako prepared at hindi ko matanggap dahil wala po akong kasalanan. Hindi po ako guilty dahil dinamay lang po ako," sabi ni Galicha.

"Ito siguro yung time na para maayos ko na din ang dapat kong ayusin at di ko na dapat pagtaguan."

Nakatakdang ibalik si Balicha sa Baguio City matapos ihanda ang mga dokumento para sa kanyang return of warrant.

May 32 tao nang nakasuhan sa bilyong pisong pyramid scam at may 20 pang pangalan ang kasama sa pinakahuling lumabas na warrant noong nakaraang taon.