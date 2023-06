Watch more on iWantTFC

Nasugatan ang 18 tao sa sunog na bumulaga sa mga residente ng Barangay Bunducan sa Bocaue, Bulacan nitong Huwebes ng madaling-araw.

Pasado alas-2 ng madaling-araw sumiklab ang sunog mula sa pagsabog sa isang bodega ng paputok, ayon kay Fire Sr. Insp. Earl Carlo Mariano, fire marshal ng Bocaue Bureau of Fire Protection (BFP).

Kwento ng residenteng si Claude Cervantes, tila may sumabog na bomba nang marinig nila ito.

“Kala ko may aftershock yung Mayon volcano... Bumaba ako kasi malapit ang bahay namin dito and then nagulat ako maraming tao sa labas," sabi niya.

Hindi pa matukoy ng BFP kung ano ang sumabog na naging sanhi ng sunog.

Sabi ni Mariano, dapat walang bodega ng paputok sa isang residential area kaya iimbestigahan nila kung bakit nagkaroon nito dito.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nirespondehan agad ng anim na truck ng BFP. Tumulong din ang mga bumbero sa malapit na siyudad at munisipalidad sa Bocaue.

Naapula ang sunog bandang 5:11 a.m., higit 3 oras mula nang magsimula ito.

Pero ssa bilis ng pangyayari at pagkalat ng apoy, hindi na nagawa pang isalba ng mga residente ang mahahalagang ari-arian.

"Kung ano itong nilabas ko ito lang suot ko, nakapag-helmet pa kami gawa ng maraming bumabagsak na bato sa ulo namin. Buti yung helmet ko nasa garahe nakuha ko lahat," sabi ni Brando Saligumba.

"Gusto ko kuhanan niyo bahay ko para malaman kung sino may-ari ng tinatabi nilang paputok na yan panagutan nila. Grabe pinsala, milyun-milyon ang napinsala."

Naglagay ng kordon sa lugar dahil sa mga nakakalat na paputok. Walang pinapapasok na residente na sumusubok magsalba pa ng gamit.

Sa covered court ng barangay nanunuluyan ang mga nasunugan at naghihintay ng tulong mula sa lokal na gobyerno.

Isang residente na may-ari ng bakery ang namigay naman ng tinapay sa mga naapektuhang residente.