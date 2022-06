Suspek timbog sa umano’y ‘rentangay’ scheme sa QC

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Kamuntik nang matangayan ng sasakyan ang isang lalaki sa Quezon City matapos niyang iparenta ito sa suspek na kalaunan ay nagpag-alamang sangkot pala sa umano'y "rentangay" scheme.

Kuwento ng biktima, sinuri niyang mabuti ang ID na ipinakita ng suspek at napansin niyang hindi tugma ang picture at pangalan dito. Nitong Martes ay nag-book ang suspek sa kaniya online.

Tinanong kung available ang unit niya at pumayag siyang rentahan ito ng dalawang araw sa halagang P8,000.

Pero nang ide-deliver na niya ang sasakyan sa isang mall sa Quezon City, hindi dumating ang kausap niya sa chat at iba ang humarap sa kaniya.

Nakita niya sa online group chat kung saan miyembro rin ang mga nasa negosyo ng pagpaparenta ng sasakyan. Nang ipagbigay alam niya na nahuli na ang suspek, lumutang na rin sa pulisya ang iba pang nabiktima umano nito.

Pareho ng modus umano kung saan rerentahan sila ng sasakyan pero hindi na ito maibabalik. Ang isa sa mga biktima, masuwerte na narekober pa niya ang kaniyang kotse.

Nang i-verify ng pulisya, nalamang may standing warrant of arrest ang suspek sa kasong estafa at carnapping.

Payo ng mga awtoridad sa mga nasa car rental business, i-check mabuti ang profile ng mga magpapakilalang rerenta sa kanilang sasakyan

Ang suspek naman ay sinabing biktima rin siya sa kasong ito.

“Nautusan lang po talaga ako para pick-up-in na magda-drive lang po talaga,” aniya.

Sasampahan ng kasong estafa ang suspek na handa umanong makipagtulungan sa pulisya.

Ine-engganyo naman ng mga awtoridad ang iba pang nabiktima na nakakakilala sa suspek na magtungo lang sa QCPD Station 6 sa Batasan para maidagdag sa isasampang mga kaso laban sa suspek. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News