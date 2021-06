Mayor Marcy: Supply ng bakuna, hindi vaccine hesitancy, hamon sa Marikina

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Supply ng bakuna at hindi vaccine hesitancy ang nagiging isyu ngayon sa lungsod ng Marikina.

“Ang challenge sa amin ’yung vaccine supply. Tulad ngayon, ang available vaccine namin batay doon sa supply namin nasa 21,000 doses pwede namin magamit. Kahapon nakagamit na kami ng 8,000. Ngayong araw kung 7,000 to 8,000 ito, ang matitira ay may magagamit kami ng pangatlong araw,” ani Mayor Marcy Teodoro.

Pahayag ni Teodoro sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, kasalukuyan nilang ginagamit ngayon ay ang kanilang bakunang nakalaan para sa second dose.



“Ayon kay Sec. Vince Dizon, meron silang inilabas na guidelines kung pwede muna naming gamitin ’yung second dose para sa 3rd and 4th week at ang ititira lang namin ay ’yung 2 week na supply para masigurado lang na matanggap ’yung second dose na susunod,” pahayag ni Teodoro.

Hiling lang niya na sana ay agad mapalitan ang magagamit nilang bakuna para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbabakunang nakalaan para sa second dose ng kanilang mga residente.

Sa ngayon ay mayroon pa ang lungsod na 80,000 na nakaregister para magpabakuna.

“Hindi problema ang vaccine hesitancy kasi nakita nila ’yung pangangailangan na ng bakuna dahil sa hirap ng buhay. Nu’ng nagsimula tayo ng A4, marami ang gustong magpabakuna kaya dapat masiguro ’yung steady supply at maayos na logistical management,” sabi niya.

Dagdag ng alkalde na nag-expand na sila ng vaccination site para mas bumilis ang pagbabakuna kada araw lalo na’t malapit nang maging steady ang pagdating ng mga bakuna sa bansa.

“Nag-hire kami bagong doctor, bagong nurses at nagdagdag kami ng bilang vaccination sites upang sa ganun mas mapabilis, matapos yung tinatawag na population protection,” sabi ni Teodoro. — TeleRadyo 15 Hunyo 2021