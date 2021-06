Mabilis na pagdating ng bakuna hiling ng Puerto Galera para sumigla ang turismo: Alkalde

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hirap pa rin makabangon ang mga residente ng bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos na maapektuhan ng COVID-19 pandemic ang turismo na kanilang pangunahing pangkabuhayan.

Ayon kay Mayor Rocky Ilagan, nais nilang mabakunahan lalo na ang kanilang tourism workers para muling sumigla ang ekonomiya ng bayan.

“Talaga pong medyo kulang. Dito sa amin turista ang ikinabubuhay. Habang wala pong na vaccine talaga hindi kami makapag open sa turismo at katunayan po ang dumarating sa aming turista sa araw araw ngayon mahigit lang po sa 50 tuista,” sabi ni Ilagan sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Sa ngayon, higit 1,000 pa lamang ang nababakunahan nila ng first dose at nasa 600 naman ang nakakumpleto na ng second dose.

“Turista ang hanap-buhay namin. For almost 15 months na po talagang wala po kaming turista. Ang mga kababayan namin nahihirapan,” sabi niya.

Banggit ng alkalde sa panayam na sa 350 establisyemento sa bayan, nasa 104 lamang ang bukas.

“[Nasa] 138 yung talagang may permit but 104 lang po yung nag-ooperate. Problema po wala pong tao kaya talagang ang mga kababayan namin nahihirapan at umaasa kami na mapabilis po yung vaccine para naman po kami ay makabalik sa hanap-buhay,” saad niya.

Wala naman aniyang problema sa mga residenteng umaayaw sa pagbabakuna at talagang mismong bakuna ang kinukulang.

May mga ilang naapektuhan ang kabuhayan ang bumalik muna sa pangingisda. Ang iba ay nagtatanim o nasa construction para maitawid ang kanilang mga pangangailangan.

“Baka po hindi COVID mamamatay ang aming mga kababayan, baka po sa gutom, wala pang hanap-buhay,” sabi niya.

Hiling ni Ilagan na sana ay madagdagan pa ang kanilang supply ng bakuna at kaya naman aniya nilang magbakuna ng nasa 400 hanggang 500 katao kada araw.

Sa ngayon ay nasa walo na lamang ang active COVID-19 cases sa munisipalidad.

- TeleRadyo 15 Hunyo 2021