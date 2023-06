Pagbabantay sa Taal Volcano Island nais higpitan

Watch more on iWantTFC

Nais ng Office of Civil Defense-Calabarzon na maging mas mahigpit ang pagbabantay sa Taal Volcano Island matapos madiskubreng posibleng may naninirahan muli sa pulo. Nilinaw naman ng Protected Area Management Board na tuloy pa rin ang tourism activities sa Taal Lake, taliwas sa abiso ng Department of Tourism. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Miyerkoles, 14 Hunyo 2023