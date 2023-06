Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patay ang 2 lalaki at isang teenager matapos pagbabarilin sa kanilang compound sa Barangay 40, Caloocan City nitong Martes ng gabi.

Ayon sa pulis, pinasok ng 2 armadong lalaki pasado alas-11 ng gabi ang compound at pinaputukan ang 3 magkakapamilya doon.

Dead on the spot ang magbayaw na sina Joel Camariño, 51, at Nilo Balili, 55.

Nadamay din sa pamamaril ang 16-anyos na si Marian De Vera, na nakatira lang sa katabing kwarto.

Kuwento ng nanay ng teenager na si Rubelyn, isang barangay tanod, nakalabas pa ang kaniyang anak sa barangay hall sa tapat ng compound para humingi ng tulong. Pero binawian din ng buhay ang dalagita nang dalhin sa ospital.

Nakatakas naman ang mga suspek sa tulong ng 2 naka-standby na getaway driver.

Inaalam pa ng mga pulis ang motibo ng mga namaril pero hinala ng mga residente at pamilya ng mga biktima, isa itong kaso ng mistaken identity.

"Joel lang sila ng Joel, di daw nila alam yung apelido... Bigla lang sila nagsalita ng Villanueva. Kaya nagtaka na rin kami, wala naman pong Villanueva dito," sabi ng isang nakakita.

Sabi ni Police Col. Ruben Lacuesta, hepe ng Caloocan City Police, may mga tukoy nang persons of interest sa pamamaril.

Aniya, pinaghahanap na nila ang mga suspek sa tulong ng pag-backtrack sa mga CCTV.