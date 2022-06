'Optional' face mask policy aprubado na ng Cebu provincial board

Watch more News on iWantTFC

Aprubado na ng provincial board ng Cebu ang ordinansang nagsasaad na optional ang paggamit ng face mask sa lalawigan, kapag nasa labas. Ayon naman sa pinuno ng League of Provinces of the Philippines, pag-uusapan ang isyu sa face mask sa pulong ng grupo. Nagpa-Patrol, Vilma Andales. TV Patrol, Martes, 14 Hunyo 2022.