Jeepney drivers nananawagan ng solusyon sa hirap mula sa taas-presyo sa petrolyo

Naghihikahos na ang kabuhayan ng mga tsuper ng jeep bunsod ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit may P1 dagdag-pasahe at fuel subsidy, sabi ng mga driver ay hindi ito sapat, kaya naman may panawagan sila sa gobyerno. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Martes, 14 Hunyo 2022