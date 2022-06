Benepisyo ng ilang Lung Center employees di pa rin naibibigay: grupo

Watch more News on iWantTFC

MANILA — Patapos na ang kontrata pero hindi pa naibibigay ang benepisyo.

Ito ang hinaing ngayon ng grupo ng mga empleyado ng Lung Center of the Philippines nang makapanayam ng TeleRadyo ngayong Martes, Hunyo 14.

Hindi pa rin anila natatanggap ng ilang empleyado ng ospital — partikular ang mga nasa ilalim ng HRH (Human Resources for Health) at augmentation mula sa Department of Health (DOH) — ang "lahat ng benepisyo nila" samantalang magtatapos na ang kanilang kontrata sa Hunyo 30.

"Kulang-kulang" P30,000 kada empleyado ang halaga ng benepisyong hindi pa natatanggap, sabi ni Eleazar Sobinsky, presidente ng Lung Center of the Philippines Employees Association - Alliance of Health Workers.

"Laging sinasabi ng management sa mancomm committee meeting, wala daw pong laging pondong sinasagot ang DOH," aniya.

Mga benepisyo aniya itong naipon mula pa noong ipinapatupad ang MECQ at ECQ, at nakapaloob sa Bayanihan Act 2.

"Ang amin po dito sa unyon ay nakikisimpatya kami sa kalagayan ng aming mga empleyado na papaalis na samantalang pinakinabangan sila noong kasagsagan ng COVID. Kawawa naman sila, hanggang ngayon, 'di nila nakuha, natatanggap 'yang benepisyo na 'yan," sabi ni Sobinsky.

Noong Marso, sinabi ng DOH na maibibigay na ang benepisyo ng medical workers ng Lung Center of the Philippines.

'MGA NAG-A-ABROAD DUMADAMI'

Dahil sa ganitong sitwasyon, sabi ni Sobinsky, napipilitan na ang ilang health workers na magtrabaho na lang abroad.

"Kagaya niyan, paanong 'di sila maipu-push palabas ng abroad kung konting benepisyo para sa kanila hindi pa nila matanggap?" aniya.

"Medyo nakakatakot ngayon kasi medyo dumadami na 'yung papalabas ng abroad kasi doble ng sahod nila' yung ino-offer doon kumpara dito sa Pinas."

Walang ibinibigay na pangako kung kailan mailalabas ang pondo, ayon kay Sobinsky, kahit pa magtatapos na rin ang termino ni DOH Secretary Francisco Duque III.

"Paalis na nga po siya, paalis na rin po 'yung mga taong dineploy niya. Kawawa naman, 'di man lang nila matikman 'yung pinaghirapan nila," sabi ni Sobinsky.

"Nananawagan po kami sa unyon, bago bumaba 'yung presidente natin, si President [Rodrigo] Duterte, sana mabigyang pansin po ito 'yung mga taong ito. Kawawa naman po, nagtaya sila ng buhay."

—TeleRadyo, Hunyo 14, 2022