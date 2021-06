Motorcycle rider patay matapos magulungan ng bus sa EDSA

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng bus sa may EDSA malapit sa Project 7 nitong Linggo ng gabi.

Agad namatay ang biktima na residente ng Bago Bantay sa Quezon City.

Ayon sa mga nakakita, pagewang-gewang ang takbo ng motorsiklo bago ma-disgrasya.

Natumba ang motorsiklo kaya nagulungan ang biktima ng kasunod na bus. Sumalpok pa ang bus sa concrete barrier.

Nasa kustodiya na ng Quezon City Traffic Sector ang driver ng bus.

--Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News