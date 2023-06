Mga akusado, kaanak ng mga biktima sa Degamo slay emosyonal sa paghaharap

Watch more on iWantTFC

Tumugma umano ang DNA ng 4 na akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo sa mga specimen at blood sample na nakuha sa crime scene at sasakyan ng mga suspek. Naging emosyonal naman ang paghaharap ng mga akusado at mga pamilya ng mga biktima sa Department of Justice. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 13 Hunyo 2023