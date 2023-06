Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mabuting mambabatas at sundalo pero mas mabuting ama at asawa. Ganito inalala ng kaniyang pamilya ang dating senador at retiradong military chief of staff na si Rodolfo Biazon sa unang gabi ng kanyang lamay.

Pasado alas-7 nitong Lunes ng gabi nang simulan ang lamay ng 88-anyos na dating mambabatas sa Heritage Memorial Park sa Taguig City.

Kabilang sa mga nakiramay sina Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Andres Centino at Army chief LtGen. Romeo Brawner Jr.

Nakiramay rin ang retired Marine colonel at Medal of Valor awardee na si Ariel Querubin.

Pero maliban sa mga opisyal ng AFP, limitado ang unang gabi ng lamay sa mga kapamilya at malalapit na kaibigan ni Biazon.

Sisimulan ang public viewing alas-10 ng umaga ngayong Martes at magtatagal ito hanggang alas-10 ng gabi.

Inalala naman ni Monchie Biazon ang makulay na buhay ng asawa na tinawag niyang "family man."

Kuwento naman ng anak na si Muntinlupa Mayor Ruffy Biazon, naniniwala siya na bukod sa hindi nagkulang bilang family man ang ama, hindi rin ito nagkulang bilang isang public servant.

Sa Hunyo 19, dadalhin sa Senado ang labi ni Biazon para sa necrological service na susundan ng viewing mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Pagkatapos nito, ililipat si Biazon sa Philippine Marines Headquarters na susundan ng viewing ng 5 p.m.

Sa June 20, magkakaroon ng misa alas-11 ng umaga bago ihatid ang labi ni Biazon sa kanyang huling hantungan sa Libingan ng mga Bayani.