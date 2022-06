Watch more News on iWantTFC

Iginiit ng Department of the Interior and Local Government at Department of Justice na dapat mangibabaw ang kautusan ng pangulo na panatilihin ang pagsusuot ng face masks. Sa panayam ng ABS-CBN News, binatikos naman ni Cebu Governor Gwen Garcia ang bantang pag-aresto sa mga walang face mask matapos niyang gawing optional ang pagsusuot nito sa labas. Nagpa-Patrol, Karen Davila. TV Patrol, Lunes, 13 Hunyo 2022