Dead on the spot ang 2 lalaking magpinsan matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa flyover sa Pasay City at tumilapon sa riles ng MRT-3. Naniniwala ang mga awtoridad na "self-accident" ang nangyari. Nagpa-Patrol, Jeck Batallones. TV Patrol, Lunes, 13 Hunyo 2022