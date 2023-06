Dating senador, military chief Rodolfo Biazon pumanaw na

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na sa edad na 88 si dating senador at Armed Forces of the Philippines chief of staff Rodolfo Biazon. Halos isang taon din siyang nakipaglaban sa sakit na lung cancer. Nataon pa ang pagpanaw ni Biazon sa ika-125 pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 12 Hunyo 2023