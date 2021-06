Paggawa ng COVID-19 vaccines 'at cost' dapat habang pandemya- eksperto

Watch more in iWantTFC

Hinihiling ng vaccine expert panel head ng Department of Science and Technology na si Dr. Nina Gloriani na gawing "at cost" muna sa ngayon ang pagbenta at paggawa ng bakuna kontra COVID-19.

Para kay Gloriani, isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang presyo ng ilang COVID-19 vaccines ay dahil sa patent ng ilang manufacturer. Dahil dito, importante aniya na balansehin ang kita at ang pagiging abot-kaya ng pagbili nito lalo na sa mga mahihirap na bansa.

"Para sa akin ang paggawa ng technology ng bakuna, gamot sana makarating sa lahat na hindi ganoong mahal. One of the reasons medyo mahal sila is dahil sa patent. Siguro para hindi ma-discourage ang gagawa, kailangan balansehin na hindi naman sobra," ani Gloriani.

Dagdag niya: "Pero hanggang may pandemya... ay ibibigay nila ang mga bakuna at cost. So saka na lang siguro pagtapos ng pandemya itaas."

Nabanggit ito ni Gloriani nang tanungin tungkol sa panawagan ng ilang bansa na alisin ang "intellectual property rights" sa COVID-19 vaccines sa World Trade Organization.

— Laging Handa, Sabado, 12 Hunyo 2021