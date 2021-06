COVID-19 vaccines mula COVAX pwede na sa indigent population sa NCR Plus 8

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Maaari nang simulan ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa indigent population o mga kasama sa kategorya ng A5 sa vaccination priority program ng gobyerno gamit ang mga bakunang ibinigay ng COVAX facility.

“'Yung mga COVAX Facility donated dito sa NCR Plus 8, pwede nang iturok sa A5,” sabi ni Undersecretary Myrna Cabotaje, chair ng National COVID-19 Vaccination Operations Center.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Cabotaje na hindi kasama sa alokasyon ng mga bakunang donasyon mula sa COVAX ang para sa economic frontliners o A4.

“Ang pwede lang ibigay sa A4 yung mga binili ng mga national, local at private sector. 'Yung mga donation ng COVAX ay A1 (health workers), A2 (senior citizens), A3 (persons with comorbidity) and A5 (indigents),” sabi niya.

Nito lamang nakaraang mga araw ay dumating ang halos 2.28 milyong doses ng bakunang Pfizer sa bansa.

“Pwede na rin gamitin sa poor population, sa mga merong Pfizer sa NCR Plus 8 area muna,” sabi niya.

Binubuo ang NCR Plus 8 ng Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, and Rizal.

Naniniwala naman si Cabotaje na magiging regular na ang pagdating ng mga bakuna sa susunod na buwan.

- TeleRadyo 12 Hunyo 2021