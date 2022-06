Watch more News on iWantTFC

Pinag-iisipan na rin ng ibang lokal na opisyal sa iba pang bahagi ng bansa na magluwag na rin sa paggamit ng face mask sa labas ng bahay gaya ng ginawa sa Cebu province. Pero iginiit ng Philippine National Police at ng Department of Health na mananaig ang national policy at iisa lang dapat ang health protocol standard na susundin ng mga LGU sa buong bansa. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Sabado, 11 Hunyo 2022.