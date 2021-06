'Hinay-hinay muna': Pagluluwag sa quarantine status sa NCR, 'di dapat madaliin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi dapat na madaliin ang pagluluwag sa quarantine classification sa NCR Plus lalo't ramdam pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, ayon sa isang health professional.

"Wag nating hintayin na bumalik ulit tayo doon sa Marso wherein magtatawag na naman ang gobyerno natin ng total lockdown. I hope na i-maintain na lang muna siguro natin ngayon. Anyway, nakakalabas naman ang mga tao. I don’t think we need to be in a hurry sa paglo-loosen up ng ating quarantine measures," ayon kay Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Biyernes, sinabi ni Limpin na dapat aniyang pag-isipan ng gobyerno na panatilihin ang kasalukuyang quarantine classification sa ngayon dahil napapansin na naman nila ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa mga ospital.



“I can really say this, maski dito sa ospital kung saan ako affiliated, yung ICU namin napuno na naman tapos yung regular COVID wards namin puno rin. May hintayan na naman bago namin pwedeng i-admit ang mga pasyente. Ibig sabhin, medyo tumataas,” pahayag ni Limpin.

Sabi ni Limpin na sa Philippine Heart Center kung saan siya affiliate ay nasa 100 percent na ang kanilang occupancy rate sa ICU.

“If you look at the daily rates natin medyo tumataas din. Itong mga pagtaas na ito hindi lang natin nakikita dahil yung Mindanao at saka sa Visayas medyo tumaas din sila pero dito maski sa NCR nararamdaman na rin namin. Dapat maghinay-hinay muna. I hope the government, yung IATF, will consider this,” sabi niya.

Ang NCR Plus ay kasalukuyang nasa ilalim ng general community quarantine with restrictions hanggang Hunyo 15. Pero posible itong luwagan sa susunod na linggo dahil sa gumagandang datos ng COVID-19 sa Metro Manila.

Sa datos ng Department of Health nitong Huwebes, nakapagtala ang Pilipinas ng 1,293,687 na kabuang kaso ng COVID-19, kung saan 56,921 ang active infections. Ang utilization ng ICU beds naman sa NCR ay nasa 49 percent.

“Ok tayo na imaintain lang muna natin ngayon yung whatever we are doing right now and sana higpitan pa natin yung contact tracing at saka medyo may konting restrictions a little bit more restriction doon sa travel within the country kasi yan po ang nagiging dahilan kung bakit tumataas din ang COVID sa ating mga probinsiya,” sabi ni Limpin.

- TeleRadyo 11 Hunyo 2021