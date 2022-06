Mga drayber inihihirit pa rin ang dagdag pasahe

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Patuloy na humihirit ang mga jeepney driver ng dagdag-pasahe sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.

Nitong Martes, inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag na P1 pamasahe sa mga pampublikong jeep sa Metro Manila, Central Luzon, at Calabarzon.

“Malaki rin pong naitutulong ng piso dahil medyo madadagdagan po yung kita nila, pero sa totoo lang po eh kulang na kulang po talaga dahil sobrang mahal po ng ating krudo ngayon,” ani ACTO president Liberty de Luna.

Ani De Luna, hinihiling pa rin nila na umabot sa P5 ang dagdag sa pamasahe.

“Sa una man, ako po’y humihingi po ng pasensya sa ating mga mananakay at kami po ay humihingi ng pagtaas ng pamasahe dahil po talagang, sobrang hirap na po ang ating mga operators at drivers natin.”

“Medyo talagang halos hindi na po kumikita ang ating mga operators at drivers dahil nga po sa sobrang mahal. Pero pinagtiyatiyagaan po natin para po kumita lang po sila at makakain at sa pangangailangan po ng pang-araw-araw natin na pagkain at mga bills na kailangan bayaran nila,” aniya.

Kuwento ni De Luna, may mga drayber nang tumigil na sa pamamasada dahil sa taas ng presyo ng krudo.

“Marami na po nagbenta na rin po sila ng mga sasakyan, dahil wala na po talagang halos kitain. At nakakaawa nga po sila, ako’y humihingi ng tulong sa ating gobyerno na sana po eh magtuloy-tuloy na po ‘tong paglabas din po ating mga sasakyan at maibalik na rin po sila sa kanilang mga ruta.”

Una nang sinabi ng LTFRB na diringgin nila ang petisyon ng mga drayber para sa P5 dagdag-pasahe sa susunod na linggo.

--TeleRadyo, 10 June 2022