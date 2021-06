DOH: Bilang ng COVID cases sa Cebu, nananatiling mababa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Nananatiling mababa ang kaso ng COVID-19 sa Cebu, ayon sa Department of Health-Central Visayas.

Sa One Cebu — o ang pinagsama-samang lungsod ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu — nasa 263 lang ang aktibong kaso, ayon kay Mary Jena Loreche, spokesperson ng ahensya para sa health development, habang nasa 16 percent naman ang healthcare capacity ng One Cebu.

"We have maintained our cases. Napakababa po ng mga kaso dito. Either new cases or yung ating total active cases," aniya sa pahayag sa Teleradyo.

"Ang nagpataas po sa ating kaso ngayon (sa rehiyon) ay ang mga kaso sa karatig probinsiya na Bohol and Negros Oriental."

Patuloy ang pagsagawa ng swab test sa mga turista pagdating ng mga ito sa probinsiya at sa ika-7 araw nila sa quarantine, ayon kay Loreche.