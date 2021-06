2 biktima ng riding-in-tandem, di tugma ang mga pangalan at address sa IDs

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na iniimbestigahan ng awtoridad ang naganap na pamamaril nitong Miyerkoles ng gabi na ikinamatay ng dalawang katao sa Barangay Mariana sa Quezon City.

Ayon kay Quezon City Police District Director Brig. Antonio Yarra, kasama sa imbestigasyon ay ang pagtukoy sa tunay na pagkakilanlan sa dalawang biktima na unang naiulat na mag-asawa.

“Meron tayong report na sila ay mag-asawa pero we still have to confirm that kasi base sa kanilang pagkakakilanlan at given address nila na ating pinuntahan ay walang makapag-confirm na sila nga ay taga doon sa lugar na yun at sila ay di kilala sa mga lugar, sa mga address na nakalagay sa kanilang mga identification. With that, wala tayong makitang relatives na mag-confirm na sila nga ay mag-asawa at tama ang kanilang pagkakakilanlan at address,” pahayag ni Yarra.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Yarra na kasalukuyang tinungo na rin ng kanilang mga imbestigador ang dalawa pang umano’y address ng mga biktima sa Caloocan at Malabon.

Magkakaiba aniya ang mga pangalan at address sa IDs ng mga biktima na natagpuan ng awtoridad.



“May mga ID sila na magkaiba rin ang kanilang pangalan. Yung litrato the same, but yung pangalan iba at yung ibang ID parang fake. Ito ay ating iniimbestigahan at inaalam natin kung ang mga bagay na ito may kinalaman din sa pagpatay sa kanila,” saad niya.

Dagdag niya na kanilang ilalabas din sa publiko ang mga larawan ng mga biktima para mas mapabilis ang pagkakakilanlan sa kanila.

Sa ngayon ay wala pa silang matibay na ebidensiya na magtutukoy sa posibleng motibo sa krimen.

“But when we reviewed the CCTV, makikita natin na sila ay sinundan coming from their last destination na pinuntahan. Ito ay isang appliance store, hindi pa natin ilalabas ngayon kung saan ito at nagiimbestiga na rin tayo dito sa area na ito para malaman natin kung sila ay merong kinatagpo or talagang namili lang at on their way back to their destination sila ay natambangan,” sabi niya.

Beneberipika na rin nila sa Land Transportation Office ang plaka ng sasakyang ginamit ng mga biktima.

Sinundan ng dalawang lalaking nakasakay sa isang motorsiklo ang mga biktima. Pinaghihila umano ng mga salarin ang babaeng biktima palabas ng sasakyan at saka pinagbabaril. Binaril din ng mga ito ang lalaking biktima.

- TeleRadyo 10 Hunyo 2021