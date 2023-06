Watch more on iWantTFC

Dumadami ang mga bansang gustong kumuha ng Pinoy skilled workers gaya ng Hungary at Austria. Kasabay nito, naglabas ang Department of Migrant Workers ng bagong regulasyon para sa recruitment at deployment ng land-based workers. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 9 Hunyo 2023.