MAYNILA - Sinusuri na ang mga pinagkukuhanan ng tubig sa Batangas matapos makitaan ng arsenic ang ilan dito, ayon sa toxicology chief ng Batangas Medical Center.

Nakitaan ng arsenic ang tubig sa 9 na bayan at isang lungsod sa lalawigan, sabi ni Dr. Rhodora Reyes.

"As of this time, ginagawa po namin 'yung blanket testing. Lahat ng munisipyong adjacent to the Taal volcano, protected landscape, ay pinapa-test po namin lahat ng water source nila para makita natin ilan doon ang contaminated," aniya sa pahayag sa TeleRadyo.

Sa inisyal na pag-aaral noong 2020, wala pang arsenic ang tubig ng Tagaytay City, dagdag ni Reyes.

"As of 2022, sa Tagaytay area, wala pa naman ho doon, ngunit kaunting barangay lang ho ang na-test doon. Ngayon ho ipapa-test natin lahat," aniya.

Sinuri na rin ang mga residente ng bayan ng Balete matapos ma-detect ang arsenic sa ihi ng ilan sa kanila, ayon kay Reyes.

"Ang arsenic kasi ang epekto niya chronic, matagal po bago natin makita yung talagang epekto nya," sabi ng doktor.

"Imo-monitor po sila kahit wala pa rin silang symptoms ngayon para ma-detect agad 'yung meron silang effects ng arsenic sa katawan," aniya.

Una nang sinabi ni Reyes na posibleng magkaroon ng kanser sa baga at pantog, diabetes, altapresyon, stroke, at atake sa puso ang mga na-expose sa arsenic.

Dagdag niya, "Sa paliligo po hindi po siya delikado at this level na makikita natin sa tubig. Pero kung tataas pa siya more than 100 parts per billion maaari pong ipagbawal natin."