COVID-19 field hospital sa Maynila nangangailangan ng medical frontliners

MAYNILA - Naghahanap ngayon ng medical frontliners ang Manila Health Department para sa itinatayong COVID-19 field hospital sa lungsod ng Maynila.

Hiring ngayon ang MHD ng mga registered na doktor, nurse, IT, admin officers, medical technologists at radiologists.

Nasa 150 na medical frontliners ang kailangan sa COVID-19 field hospital na may 336 na bed capacity para sa COVID patient na may mild at moderate symptoms.

Ito ang nakikitang solusyon ngayon ng lokal na pamahalaan para maiwasang mapuno ng COVID patients ang kanilang district hospitals at maiwasan na rin ang pagkamatay ng mga pasyente dahil sa punuan ang mga ospital.

Tatanggap ang MHD ng application ng requirements hanggang ngayong Miyerkoles lamang. Magdala lang ang mga interesadong aplikante ng kanilang personal data sheet, letter of intent at iba pang mahahalagang dokumento at isumite ito sa personnel section ng Manila Health Department.

Sa Huwebes naman gaganapin sa Manila City Hall ang interview sa mga aplikante.

- TeleRadyo 9 Hunyo 2021