MAYNILA—Patay ang isang babae matapos barilin umano ng kaniyang kinakasama sa Tondo, Maynila.

Ayon sa pulisya nitong Miyerkoles, isa sa mga tinitingnang anggulo ay gusto na umanong kumalas nitong biktima sa suspek pero hindi ito pumapayag kaya nagawa nitong pagbabarilin ang kanyang kinakasama sa Barangay 128.

Natagpuang nakahandusay at wala nang buhay sa loob ng kanilang bahay ang 19-anyos na babae matapos magtamo ng dalawang tama ng baril sa may dibdib at likuran.

Ayon sa kapatid ng biktima, nagsumbong ito sa kanya na sinasaktan siya ng suspek.

Bago pa mangyari ang insidente, napaputukan na rin umano ito ng baril sa may CR ng kanilang bahay kaya nagpasya itong tumakas.

Magkasama aniya sila umano pero sinuyo ng lalaki ang kanyang kapatid. Kaya labis ang kanyang pagsisisi na hinayaan niyang makipagbalikan ang babae.

Pasado ala sais ng gabi noong Miyerkoles nang mangyari ang krimen at makikita sa CCTV ang pagtakas ng lalaki sakay ng kanyang motorsiklo.

Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alaman na may isa pang kinakasama ang lalaki at ito mismo ang nag-ulat sa barangay ng insidente matapos umamin sa kanya ang suspek.

Kusa namang sumuko ang suspek sa pulisya pero tumanggi itong magbigay ng pahayag.

Nagkaharap ang kaanak ng biktima at ang kapatid nitong suspek pero tumanggi silang makipag-aregalo at desidido na ituloy ang kaso laban sa lalaki.