Pamilya, mga kaibigan inalala ang footballer na nasawi sa Masbate blast

Malaking kawalan sa FEU football team si Kieth Absalon, ang atletang nasawi sa Masbate City blast noong Linggo, ayon mismo sa mga kasamahan nito. Nitong Martes, inako na ng New People's Army ang responsibilidad sa pagsabog at humingi ng tawad sa pamilya ni Absalon at ng pinsan nitong nasawi rin. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Martes, 08 Hunyo 2021