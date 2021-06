IBP may agam-agam sa mungkahing kasuhan ng murder ang magpapakalat ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

Iminumungkahi sa Palasyo na maaaring makasuhan ng murder ang mga may sakit ng COVID-19 na hindi nag-iingat at nakahawa pa ng iba. Subalit, may agam-agam ang Integrated Bar of the Philippines dito dahil mahirap umano patunayan sa korte na may intensiyon ang isang tao na gawin ito.

- TeleRadyo, 8 June 2021