Teodoro inilatag ang mga prayoridad para sa Defense dep't

Pagsasaayos ng pensiyon ng militar at iba pang uniformed personnel at pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Pilipinas. Ilan lamang ito sa mga uunahin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa kaniyang pagbabalik sa Department of National Defense. Matabang naman ang pagtanggap ng nagbabalik na kalihim sa posibleng peace talks sa mga rebelde. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Miyerkoles, 7 Hunyo 2023