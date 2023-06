Ilang lugar kung saan susubukan ang food stamp program tinukoy

Watch more on iWantTFC

Makikipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Agriculture para magamit ang mga sobrang gulay sa food stamp program. Tinukoy na rin ang ilan sa mga lugar kung saan unang susubukan ang programa. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 7 Hunyo 2023